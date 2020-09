Sterczewski dołączy do ruchu Hołowni? Polityk komentuje na Twitterze

Posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek we wtorek została pierwszą parlamentarzystką tworzącego się ruchu Polska 2050. Jak podaje Interia, to prawdopodobnie nie jest ostatni transfer, ponieważ Szymon Hołownia chce zdobyć przynajmniej trzy mandaty w Sejmie, by stworzyć koło poselskie.

Kolejnym parlamentarzystą na liście do wzmocnienia Polski 2050 może być Franciszek Sterczewski, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Polityk nie ukrywa, że zna się z Hołownią i mu kibicuje, ale jak wynika z jego wpisu na Twitterze, na razie chyba nie zamierza wzmacniać ruchu byłego kandydata na prezydenta.

„Jestem posłem bezpartyjnym i niezależnym. Dobrze mi z tym” – napisał Sterczewski.

„Kibicuję wszystkim demokratycznym partiom i ruchom. Wierzę, że w oparciu o dialog i współpracę uda nam się sprostać takim wyzwaniom jak kryzys klimatyczny, recesja, czy autorytarna władza” – dodał polityk.

Przypomnijmy, Szymon Hołownia, dziennikarz i były prezenter TVN znany głównie z programu "Mam talent", zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich 13,87 proc. głosów i zajął trzecie miejsce. Po wyborach ogłosił, że zostaje w polityce i zapowiedział budowę ruchu Polska 2050.

Czytaj także:

"Czy ja wyglądam jak zwierzyna łowna?". Oburzona posłanka o "polowaniu" Hołowni na posłów