Emilewicz zostanie jako "niezależny ekspert"? Bielan: To nie jest rząd ekspertów

W rozmowie z Gazeta.pl, Adam Bielan pytany był o spekulacje, jakoby wicepremier Jadwiga Emilewicz miała pozostać w rządzie jako niezależny ekspert.

– Po pierwsze, ideą rekonstrukcji jest jednak to, żeby odpowiedzialność za poszczególne resorty brali w dużej mierze politycy. To nie jest rząd ekspertów. To jest rząd, który ma silne zaplecze polityczne. To politycy powinni kierować poszczególnymi resortami, myślę, że tak będzie. Po drugie, ja nie chcę w tej chwili publicznie spekulować na temat przyszłości pani minister czy pani premier Emilewicz, to byłoby nieeleganckie wobec niej – stwierdził.

Teka szefa MSZ dla Gowina?

W mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia o tym, że Jarosław Gowin ma objąć stanowisko ministra spraw zagranicznych.

– Myślę, że tę informacje mogę zdementować, takiej propozycji wobec Jarosława Gowina nie było. Przynajmniej teraz, ostatnio. Natomiast mogę powiedzieć tak, po pierwsze Jarosław Gowin sam podjął decyzję o tym, że z rządu odchodzi, więc sam musi podjąć decyzję, że chce do tego rządu wrócić – stwierdził Bielan w Gazeta.pl. – Rozmawiamy. Wydaje mi się, że jest zainteresowany powrotem. Natomiast to też zależy od końcowych warunków, efektów rozmów – dodał.

– Musimy pogodzić różne interesy, zarówno interesy personalne, co najbardziej interesuje media, ale, przede wszystkim, i to mnie najbardziej interesuje, kwestie programowe. Musimy przełożyć nasz program wyborczy z kolejnych wyborów, cztery ostatnio mieliśmy, różne rodzaje wyborów, na bardzo szczegółowy plan działania, przynajmniej na najbliższy sezon polityczny, jeżeli nie dłużej, do końca kadencji – mówił Adam Bielan.

