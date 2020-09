Rzecznik ratusza o wejściu CBA: Spotkanie było zapowiedziane

"Spotkanie było wcześniej zapowiedziane przez służby, śledczy badają awarię Czajki. Deklarujemy pełną współpracę i udostępniamy wszystkie niezbędne dokumenty" – napisała na Twitterze Karolina Gałecka.

Działania Biura mają związek z tegoroczną awarią. Kontrolujący przyjrzą się w szczególności, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku po awarii kolektorów w Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków «Czajka», podjęły władze stolicy" – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W sobotę 28 sierpnia doszło do awarii kolektora przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". W związku z tym nieczystości zaczęły trafiać do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki.

