"Chcę wierzyć, że to nie są plotki". Spurek dziękuje Kaczyńskiemu

Wśród propozycji PiS jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk. – Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński we wtorek na specjalnej konferencji prasowej. – Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk.

Entuzjazmu wobec pomysłów PiS nie kryje europoseł Sylwia Spurek. "Panie Prezesie, zrobię to już teraz, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. DZIĘKUJĘ! Jeżeli przegłosujecie » piątkę dla zwierząt«, to PiS zrobi historyczny, milowy krok dla ich ochrony. Chcę wierzyć, że to nie są plotki, że Pan naprawdę jest po stronie zwierząt" – napisała na Twitterze.





Ardanowski odejdzie?

Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że z Ministerstwem Rolnictwa pożegna się w najbliższym czasie Jan Krzysztof Ardanowski. Powodem ma być jego spór z Jarosławem Kaczyńskim dot. przemysłu futrzarskiego. Minister rolnictwa nie jest jedyna osobą w obozie władzy, która nie popiera w pełni projektu dotyczącego ochrony zwierząt. Wobec likwidacji przemysłu futrzarskiego sceptyczni są koalicjanci PiS: Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.



