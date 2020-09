Kolejna tura rozmów ws. rekonstrukcji. Terlecki: Zbliżamy się do optymistycznego zakończenia

W spotkaniu uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Gowin i Marcin Ociepa z Porozumienia, a także Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki, którzy reprezentowali Solidarną Polskę – informuje tvn24.pl.

Rozmowy trwały kilka godzin. Ich efekt podsumował w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to musi jeszcze trochę potrwać – powiedział polityk. Jak przekazał, kolejna tura negocjacji odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Prezes PiS zmiany w rządzie zapowiedział w sierpniu. – W taki sposób, który zlikwiduje podejmowanie decyzji w kilku ministerstwach. Pewne ciągi decyzyjne są rozproszone. Wszyscy sądziliśmy na początku lat 90., że nie nastąpi rozbudowa administracji, a stało się coś kompletnie przeciwnego. Warto zacząć marsz w drugą stronę – tłumaczył.

Według doniesień medialnych, podczas poniedziałkowego spotkania wstępnie została zaakceptowana przez wszystkie strony liczba resortów, które pozostaną po rekonstrukcji rządu. Rzecznik rządu pytany przez dziennikarzy wskazał, że maksymalna liczba resortów po rekonstrukcji wyniesie 14 lub 15. Obecnie jest ich 20. Może dojść do powstania tzw. superresortu, który łączyłby w sobie kompetencji kilku obecnych. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że do rządu wróci szef Porozumienia Jarosław Gowin.

