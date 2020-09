Ta rozmowa wywołała wielkie poruszenie. Jest komentarz Kukiza

– Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość. To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci – powiedział w piątek na antenie RMF FM Sachajko.

Do słów swojego kolegi odniósł się w rozmowie z Interią Paweł Kukiz. – Jarosław Sachajko mówił dokładnie to, co mówię od wielu lat. Przekazał, że przyszliśmy po realizację postulatów: żeby je zrealizować trzeba mieć władzę albo mieć wpływ na władzę, czyli być w koalicji z władzą – ocenił.

Kukiz powiedział, że jego ugrupowanie chce przeprowadzić reformy, takie jak ustawa antykorupcyjna, ustawa antysitwowa, ustawa kompetencyjna, wprowadzić sędziów pokoju oraz zrealizować postulaty ustrojowe.

Interia zwraca uwagę, że deklaracja Sachajki wywołała burzę, bo wcześniej lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie odcinał się od współpracy z partią rządzącą. Ludowcy i Kukiz'15 tworzą wspólnie Koalicję Polską.

– Rozumiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz mówił za PSL, ale przy tego typu komunikatach powinno być ustalone jakieś wspólne stanowisko – oświadczył Kukiz.

