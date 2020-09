Gawkowski zirytowany działaniami Hołowni. "Czym on się różni od Kaczyńskiego?"

We wtorek 8 września posłanka Hanna Gill-Piątek poinformowała o swoim odejściu z klubu Lewicy i Wiosny Roberta Biedronia. Potwierdziła tym samym nieoficjalne doniesienia mediów na ten temat.

"Dziś rano złożyłam rezygnację z klubu Lewica i z członkostwa w Wiośnie Biedronia. Bardzo dziękuję kolegom i koleżankom z Wiosny i KKP Lewicy, wierzę, że nie raz będziemy jeszcze współpracować w Sejmie, tylko w innej formule" – napisała na Twitterze Gill-Piątek.

W "Sygnałach Dnia" Gawkowski komentował polityczne transfery do ruchu Hołowni. Jego zdaniem nie mają one wiele wspólnego z etycznym działaniem.

– Nie można z jednej strony mieć czystych rąk i mówić, że będziemy nowym elementem polityki w Polsce, innym od tych starych partii, a później pierwszym ruchem po wyborach prezydenckich jest podkradanie komuś posłów. To się samo w sobie kłóci – stwierdził polityk.

– To, co dzisiaj robi Szymon Hołownia i jego ruch to jest takie drobne, cyniczne cwaniactwo polityczne – dodał.

Sam Hołownia stwierdził niedawno, że jego celem jest zbudowanie koła poselskiego jeszcze w tej kadencji Sejmu. Aby to zrobić, Polska 2050 potrzebuje 3 posłów. Jak twierdzi Onet, oprócz Gill-Piątek, która oficjalnie przeszła do ruchu Hołowni, dwóch polityków opozycji jest już dogadanych z byłym kandydatem na prezydenta.

Gawkowski zaznaczył, że podkradanie posłów źle świadczy o możliwościach politycznych Hołowni. Stwierdził również, że „jeżeli ktoś musi podkradać posłów, aby utrzymać się na politycznej scenie do następnych wyborów, to źle wróży to na przyszłość”. – W tym wszystkim nie krokodylem jest Hołownia, tylko mrówką, którą inne partie będą powoli rozgniatały – zaznaczył.

