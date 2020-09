Morawiecki: Grupa Wyszehradzka wypracowała wspólne stanowisko ws. otrucia Nawalnego

"Potępiamy w całej rozciągłości wszelkie represje, nawet tortury, które mają miejsce, apelujemy o natychmiastowe uwolnienie więźniów politycznych" – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy zaproponować ofertę współpracy gospodarczej. To projekty związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale też sposób przebudowy sektora energetycznego, współpraca sektorów informatycznych i współpraca na polu infrastruktury" – dodał następnie premier Polski.

"Chcemy zaoferować ruch bezwizowy dla Białorusi. To pakiet gospodarczy, który będziemy chcieli zaproponować podczas posiedzenia RE" – stwierdził Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Grupa Wyszehradzka wypracowała wspólne stanowisko ws. otrucia Nawalnego. Morawiecki dodał, że podczas spotkania omówiono pokrótce kwestię Nord Stream 2, który zdaniem państw V4 "zmniejsza bezpieczeństwo tej części Europy".

Otrucie Nawalnego

Nawalny w sierpniu zasłabł na pokładzie samolotu, którym wracał z Syberii do Moskwy. W pierwszej kolejności trafił do szpitala w Omsku, jednak pod naciskami jego współpracowników udało się transportować go do Niemiec. Obecnie jest leczony w szpitalu w Berlinie.

Testy przeprowadzone w Niemczech na próbkach pobranych od przywódcy rosyjskiej opozycji wykazały obecność chemicznego czynnika nerwowego z grupy Nowiczok. Tą samą substancją został otruty Siergiej Skripal.

Aleksiej Nawalny, jeden z najbardziej zagorzałych krytyków Kremla przebywa w Niemczech. Opozycjonista do niedawna był w stanie śpiączki. W berlińskiej klinice Nawalny jest pod ścisłą ochroną. Placówki pilnują funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), którzy odpowiadają za ochronę osobistą członków rządu federalnego, jak również ich zagranicznych gości.

Czytaj także:

Sprawa Aleksieja Nawalnego. Rosjanie chcą przyjechać do Niemiec