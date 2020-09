Sachajko o koalicji z PiS: Podobać to ma się kandydatka na żonę, nie koalicjant

Sensację wywołały Pana słowa o możliwej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością…

Jarosław Sachajko: Zostało mi postawione pytanie, czy bylibyśmy w stanie zawrzeć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. I odpowiedziałem, że oczywiście, jeśli taka propozycja by ze strony PiS-u padła, dawałaby możliwość realizacji naszych postulatów programowych, postulatów Kukiz’15, to wówczas jak najbardziej powinna być rozważona. PiS rządzi drugą kadencję, rządzić będzie jeszcze trzy lata. Realizację konkretnych postulatów programowych daje nie bycie w opozycji, ale rządzenie. I gdyby PiS wyszedł do nas z propozycją, a my byśmy jej nie przyjęli, to moi właśni wyborcy nie wybaczyliby mi tego.

Ale żadnej propozycji ze strony PiS nie ma?

Nie ma takiej propozycji, piłeczka jest po stronie partii rządzącej. Przypomnę, że przed wyborami parlamentarnymi Paweł Kukiz pierwsze kroki skierował właśnie do Prawa i Sprawiedliwości. Jednak PiS nie zagwarantował poparcia dla naszych postulatów. Tymczasem my w polityce nie jesteśmy dla stanowisk, ale dla realizacji właśnie głównych postulatów programowych. Jeśli potencjalny koalicjant zagwarantuje nam ich realizację – wtedy możemy się porozumieć.

Ale PiS jest często także przez Wasze ugrupowanie mocno krytykowany?

Tak, ale podobać, to się może kandydatka na żonę, nie potencjalny koalicjant. Polityka jest sztuką realizacji własnych założeń i zobowiązań. I bycie u władzy daje taką możliwość. A co do mojej wypowiedzi – zadano mi pytanie o konkretną rzecz, i w ten sposób odpowiedziałem.

Czy ewentualną koalicję z PiS zawrzeć miałby ruch Kukiz’15, czy może całe PSL-Koalicja Polska, którą współtworzycie?

Tu wszelkie ruchy są po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca prowadzi rozmowy ze swoimi akolitami ze Zjednoczonej Prawicy. I czytam wypowiedzi polityków PiS, którzy mówią, że wszystko idzie w kierunku dogadania się, ale też że minister Ziobro musi znać miejsce w szeregu. A ja po prostu uważam, że gdyby pojawiła się szansa na zmianę Polski, należy zmiany te realizować. Ale raz jeszcze powtórzę, że nie interesuje nas wejście do rządu dla samych stanowisk.