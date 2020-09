Morawiecki: Silna Europa Środkowa to silna Polska, Węgry, Czechy i Słowacja

W piątek w Lublinie odbył się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. "Nasze spotkania koordynacyjne, te odbywające się w formie telekonferencji i te w cztery, a właściwie osiem oczu, to już nie tylko kurtuazja i rytuał dyplomatyczny (jak to bywało za poprzednich rządów), ale silny, efektywny instrument budowania skutecznej polityki zagranicznej regionu. Udowadniamy to za każdym razem, gdy się spotkamy" – napisał Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że podczas rozmowy poruszono wiele istotnych tematów, "z których najbardziej palącym jest oczywiście kwestia Białorusi". "Zgadzamy się, że powinny odbyć się wolne wybory, żeby naród białoruski mógł sam zadecydować o swojej przyszłości. Potępiamy tortury i brutalne traktowanie protestujących. Apelujemy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Dla narodu białoruskiego mamy również ofertę współpracy gospodarczej na przyszłość. To wspólne projekty związane z małymi przedsiębiorcami i polityką energetyczną. Chcemy również zaproponować wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Białorusi na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej" – napisał.

"Poruszyliśmy również temat Inicjatywy Trójmorza - formatu, który ma budować przyszłość Europy środkowo-wschodniej. Łączy nas wspólnota interesów, dziedzictwo kulturowe, doświadczenie komunizmu i silna potrzeba szybkiej rozbudowy infrastruktury. Chcemy dogonić pod tym względem Europę zachodnią i w najbliższych tygodniach zostaną przedstawione pierwsze projekty infrastrukturalne w ramach budowanego Funduszu Trójmorza. Chcemy także zrównoważyć nierównowagę, jaką obserwujemy w wymianie handlowej z Chinami. Tutaj współpraca odbywa się w grupie państw 17+1" – czytamy.

Morawiecki poinformował również, że państwa V4 uzgodniły stanowisko dotyczące otrucia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. "Nierozerwalnie z nim wiąże się kwestia budowy rurociągu Nord Stream 2, który, naszym zdaniem, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu, i budzi nasz zdecydowany sprzeciw" – zaznaczył.

Czytaj także:

Grupa Wyszehradzka o sytuacji na Białorusi: Apelujemy o uwolnienie więźniów politycznych