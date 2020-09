"Skandaliczna praktyka, łamiąca prawa uczniów". Nowacka pisze do szefa MEN

"Skandaliczna praktyka, łamiąca prawa uczniów do wolności ws wiary lub jej braku" – napisała Nowacka na Twitterze, publikując pismo skierowane do szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ostatnich dniach w mediach oraz na portalach społecznościowych pojawiły się informacje o przymuszaniu w uczestnictwie w zajęciach religii dzieci, których rodzice nie wyrazili na to wcześniejszej zgody. Uczniowie, których rodzice nie chcę posyłać na nieobowiązkowe lekcje religii, mają być na nich obecni razem z resztą klasy. Są również doniesienia, że w niektórych szkołach oczekuje się od rodziców oświadczeń wskazujących, czy uczeń będzie bądź nie, uczęszczał na zajęcia z religii, co jest sprzeczne z przepisami prawa, ponieważ taka procedura narusza dyspozycję art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że "Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania" – czytamy w dokumencie.

Nowacka domaga się od szefa MEN odpowiedzi na trzy pytania:

"1. Dlaczego są łamane podstawowe prawa ucznia związane z prawem uczestniczenia na zajęciach zgodnie z wyznaniem albo jego brakiem?

2. Jakie działania ministerstwo i jego agendy mają zamiar podjąć w tej kwestii, ponieważ mamy do czynienia z jawnym łamaniem prawa?

3. jakie aktywności podejmie ministerstwo, by przeciwdziałać powyższym problemom?"

