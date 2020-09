"W oczach wielu przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać". Kaczyński o przyszłości Gowina

"Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić" – przyznał w rozmowie z "Sieci" Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był też pytany o przyszłość Jarosława Gowina w rządzie po rekonstrukcji.

"Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. (...) W oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać" – stwierdził Kaczyński.

Wywiad ukaże się w poniedziałkowym "Sieci", w sobotę opublikowano jego zapowiedź.

