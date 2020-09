"Margot" nagrał film skierowany do Norwegów: Polscy politycy chcą nas zabić

Znany z agresywnych wystąpień lewicowy działacz wraz ze swoją partnerką "Lou" nagrał film, w którym opowiada Norwegom o ostatnich wydarzeniach w Polsce.

– Gadamy sobie w całkiem specyficznych czasach, nie wiem jak u was, ale u nas trwa absolutnie najbardziej pop***dolona nagonka na osoby LGBT, polscy rządzący politycy chcą opowiedzieć historię, że jesteśmy gwałcicielami dzieci i generalnie chyba chcą nas zabić. Nie jest za fajnie

Michał Sz. twierdzi, że dziesiątki aktywistów LGBT jest prześladowanych i bitych przez polską policję.

Działacz zaprosił Norweskich aktywistów do Polski. – Mam nadzieję, że przyłączycie się do jakiejś zarazy. Poniszczmy jakieś rodziny – mówi "Lou", a Michał Sz. dodaje, że "policja to nasi wrogowie".

