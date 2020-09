Wielkimi krokami nadchodzą zmiany w KO. Nowszy szef klubu jeszcze we wrześniu

Jak podała wczoraj "Gazeta Wyborcza", poseł PO-KO i bliski współpracownik Budki Cezary Tomczyk ma wystartować w wyborach na szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. To właśnie jego zgoda na kandydowanie miała doprowadzić do przyspieszenia wyborów, które wcześniej planowane były na październik. „Ponieważ jest nowe nazwisko, z tego, co słyszymy, wybór szefa klubu – do niedawna planowany na październik– ma przyspieszyć” – informowała gazeta.

Dziś Polska Agencja prasowa potwierdziła tę informację. "Nowy szef klubu parlamentarnego KO może zostać wybrany jeszcze we wrześniu" – ustaliła PAP na podstawie rozmów z politykami PO i jej koalicjantami.

Obecnie Borys Budka pełni zarówno stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jak i przewodniczącego PO.

Wśród kandydatów na szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. rzecznika PO, posła Jana Grabca, wiceprzewodniczącego PO, posła Tomasza Siemoniaka i byłego szefa klubu PO, posła Sławomira Neumanna.

Czytaj także:

Kto zastąpi Borysa Budkę? Pojawiło się nowe nazwiskoCzytaj także:

Mocna pozycja PiS. Ciekawe wyniki partii Gowina i Ziobro