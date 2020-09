Bójka pseudokibiców. Atakowali policjantów kamieniami i butelkami

Pod stadionem w Bytomiu zgromadziła się duża grupa kibiców Ruchu Chorzów, którzy nie mogli wejść na mecz. Organizator zastrzegł wcześniej, że mecz odbędzie się bez udziału kibiców drużyny gości. Ten widok sprowokował do awantury i doszło do bójki między pseudokibicami.

Pod koniec drugiej połowy meczu pseudokibice Ruchu Chorzów zaczęli szarpać oddzielające ich od policjantów ogrodzenie, obrzucali ich m.in. kamieniami i butelkami. Funkcjonariusze zmuszeni byli użyć gazu, pałek służbowych, granatów hukowych i armatki wodnej, aby odeprzeć atak.

Zatrzymano 23 osoby, są to mężczyźni w wieku od 17 do 44 lat oraz 18-letnia kobieta. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Sprawą zajmie się prokuratura i sąd.

