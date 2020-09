"Potrafimy się zjednoczyć wokół spraw najważniejszych dla Polski". Premier dziękuje przedstawicielom opozycji

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z przedstawicielami kół parlamentarnych. Było to drugie spotkanie poświęcone sytuacji na Białorusi. Wnioskami z dzisiejszych rozmów szef rządu podzielił się za pośrednictem mediów społecznościowych. "Budujące jest to, jak potrafimy się zjednoczyć wokół spraw najważniejszych dla Polski. A taką sprawą z pewnością jest Białoruś i jej przyszłość" – napisał na Facebooku.

"Są kwestie bezdyskusyjne, w których się zgadzamy - to wolność, demokracja i suwerenność, którą musimy wspierać u naszego wschodniego sąsiada. Przedstawiłem sprawozdanie z działalności rządu na forum międzynarodowym oraz stan realizacji programu #SolidarnizBiałorusią, na który przeznaczyliśmy już 50 milionów złotych" – dodał premier. Jak dodał, rozwijane są także programy dla studentów i pracowników sektora IT.

Mateusz Morawiecki przekazał, że konkluzją spotkania była jego osobista deklaracja, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej - Council of the European Union, w porozumieniu z i w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, zaproponuje tzw. Plan Marshalla dla Białorusi. "To szereg rozwiązań, głównie gospodarczych, które wspólnie jako UE moglibyśmy zaproponować Białorusi w przypadku przeprowadzenia wolnych wyborów" – wyjaśnił szef rządu.

Premier zakończył swój wpis podziękowaniami dla przedstawicieli opozycji oraz tych, którzy ze strony rządowej ciężko pracują nad wsparciem Białorusi, za dzisiejszej spotkanie.

