Energetyka jądrowa w Polsce? "Gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej"

– Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przedstawia ambitny, konsekwentny, ale równocześnie odpowiedzialny sposób przeprowadzenia transformacji energetycznej umożliwiający wejście na ścieżkę zeroemisyjności w drugiej połowie XXI w. Strategia uwzględnia w swoich założeniach kwestie klimatyczne i środowiskowe, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii COVID-19, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki – mówi nam minister.

Projekt ma trzy główne założenia. To sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Wiadomo już, że zmiany obejmą różne sektory. Zdaniem ministra klimatu, nowe rozdanie to także szansa na nowe miejsca pracy. – Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana „Polityka energetyczna Polski do 2040 r”. uwzględnia to w swoich założeniach. Warto zaznaczyć, że działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane środkami ok. 60 mld zł. Dodatkowo szacuje się, że dzięki rozwojowi nowych gałęzi przemysłu związanych z OZE oraz energetyką jądrową powstanie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy – powiedział minister.

Odejście od węgla wzbudza jednak wiele kontrowersji. Jednak zdaniem ministra to naturalna rzecz. – W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki. Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga zielona transformacja, ale również dlatego, że gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, także takie, które jest niezależne od warunków pogodowych. Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii do przemysłu i odbiorców, jest nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje w kraju – podsumował.