Brudziński piętnuje hipokryzję TVN. "Zrobiliby z tego jedynkę przez kilka dni"

W sobotę Rafał Trzaskowski miał uczestniczyć w imprezie urodzinowej swojej znajomej, którą ta zorganizowała w modnym warszawskim klubie Paloma, położonym nad Wisłą. Według uczestników imprezy, z którymi rozmawiał Pudelek.pl, towarzystwo nie rzucało się w oczy, ale około godz. 1.00 w nocy wszystkie spojrzenia skupiły się na prezydencie Warszawy. Trzaskowski postanowił zainterweniować ws. muzyki puszczanej przez DJ-ów.

Na nagraniu widać, jak prezydent Warszawy negocjuje z nimi "puszczenie czegoś bardziej tanecznego" i wykorzystuje do tego swój urząd. W pewnym momencie Trzaskowski niby z przymrużeniem oka oznajmia, że "to jego miasto" i próbuje wynegocjować zmianę utworu. Na czas rozmowy muzyka została wyciszona.

Zachowanie Trzaskowskiego wywołało wiele komentarzy. Jeden z nich zamieścił na Twitterze dziennikarz TVN. Maciej Knapik stwierdził, że "jeszcze dzisiaj ktoś napisze albo powie, ze akcja dyskotekowa Trzaskowskiego jest największym skandalem po 89".

Na wpis reportera zareagował polityk PiS. Brudziński wytknął hipokryzję jego stacji wskazując, że gdyby podobna przygoda, co Trzaskowskiego, spotkała jednego z polityków partii rządzącej, TVN uznałby to za skandal i nieustannie nagłaśniał.

"Myślę, a nawet jestem pewien, ze gdyby któryś z młodych prezydentów z PIS”napruty jak Messerschmitt” robił z siebie pajaca na dyskotece w mieście, którego jest prezydentem, to pańska stacja robiłaby z tego jedynkę w "Faktach TVN" przez kilka dni" – napisał europoseł PiS.

Sam Rafał Trzaskowski nie skomentował bezpośrednio nagrania. Wczoraj na Twitterze zamieścił jedynie post, do którego załączył jedną z najbardziej znanych scen z filmu "To właśnie miłość". Na nagraniu widać, jak Hugh Grant (grający postać premiera Wielkiej Brytanii) tańczy do utworu Pointer Sisters. "Udanej niedzieli" – skomentował prezydent stolicy.

