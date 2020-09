Proces byłego lidera KOD. Grozi mu rok więzienia

Były lider i były skarbnik KOD w czerwcu 2017 roku usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach, przywłaszczenia 121 tys. zł i próby przywłaszczenia kolejnych 15 tys. zł. Akt oskarżenia przeciwko nim trafił do sądu w marcu 2018 roku.

W poniedziałek dobiegł końca trwający ponad dwa lata proces. Zdaniem prokuratora Macieja Kroczakapieniądze wypłacano bez umowy i bez “formalnej zgody zarządu organizacji”. z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Dla obu mężczyzn zażądał kary roku bezwzględnego więzienia.

"Obaj działacze mieliby – jak wynika z wniosku prokuratora – solidarnie naprawić szkodę, czyli zwrócić KOD pieniądze wypłacone Kijowskiemu" – donosi serwis Wyborcza.pl.

Reprezentujący Kijowskiego mec. Jacek Dubois wnosił o uznanie jego klienta niewinnym. Przekonywał, iż nie można rozstrzygnąć tej sprawy bez spojrzenia na kontekst KOD-u i "oceny interesów, jakie w tej organizacji miały poszczególne osoby".

– To był zbiór osób przypadkowych, które zjednoczyły się na skutek porywu serc, by realizować istotny dla nich cel. Pan Kijowski nie był takim kochanym liderem jak niegdyś Wałęsa w Solidarności. On stał na drodze interesów niektórych działaczy, dlatego zaczęli go zwalcza – wskazywał.

Wyrok ws. byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji mamy poznać 28 września.

