Adamowicz cytuje Benedykta XVI, by zaatakować prezesa PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci". Stwierdził w nim, że jeszcze niedawno Irlandia była krajem do tego stopnia katolickim, że Polska wyglądała przy niej na "państwo z szalejącą bezbożnością". Jednakże w wyniku przyjmowania postulatów ideologii LGBT oraz w połączeniu z biernością tamtejszych władz i społeczeństwa, stosunek do religii katolickiej całkowicie się zmienił.

W ocenie Kaczyńskiego obecna Irlandia "jest pustynią katolicką z szalejącą ideologią LGBT". Prezes PiS stwierdził także, że nie przyłoży "ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji".

Do słów prezesa odniosła się na Twitterze Magdalena Adamowicz. Europosłanka zacytowała słowa... papieża Benedykta XVI.

"«Wiem, że po tym, co się stało, niektórym z was trudno jest nawet stanąć w drzwiach kościoła» – Papież Benedykt XVI do ofiar pedofilii kapłanów i zakonników w irlandzkim Kościele" – napisała Adamowicz. Dodała również, atakując przy tym Kaczyńskiego, że to przypadki ukrywania pedofilii w Kościele, a nie ideologia LGBT są powodem porzucenia wiary przez Irlandczyków.

"Ale wg Kaczyńskiego to lewactwo i LGBT spowodowały pustynnienie kościołów w Irlandii" – napisała.

