Skandaliczne słowa Rabieja o Jędraszewskim. Pisze o "słowie nienawiści na niedzielę"

Podczas mszy w ramach 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej arcybiskup Marek Jędraszewski przestrzegał wiernych przed "ideologią singli".

Według duchownego "ideologii singli" promuje egoistyczne, samotne życie, którego podstawowym i jedynym celem jest zaspokajanie potrzeb jednostki przy braku nawiązywania głębszych relacji. Punktem wyjścia do kazania był fragment jednego z listów św. Pawła z liturgii słowa, który mówił: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”.

– Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od ideologii singli, która każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy. Jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności i nietrwałości, bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań, by móc pewnego pięknego dnia powiedzieć „dziękuję, kończymy, idziemy sobie osobno dalej przez to życie” – powiedział Jędraszewski.

Słowa arcybiskupa skomentował na Twitterze Paweł Rabiej. Jego zdaniem są one "słowem nienawiści", które płyną z Krakowa.

"«Słowo nienawiści na niedzielę z Krakowa» – nowa kościelna tradycja" – napisał wiceprezydent Warszawy szydząc z twierdzeń arcybiskupa.