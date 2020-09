Dziennikarz Onetu kontra Bosak. "Dla Pana każdy, kto się z Panem nie zgadza, jest prowokatorem"

Trwa dyskusja na temat hodowli zwierząt futerkowych i ochrony praw zwierząt. Dyskusja rozpoczęła po materiału serwisu Onet na temat hodowli norek w Góreczkach oraz zaprezentowaniu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego #Piątkidlazwierząt.

W sobotę lider Konfederacji Krzysztof Bosak (przeciwnik projektu ustawy PiS ws. ochrony zwierząt) wybrał się na jedną z ferm, chwaląc warunki w jakich przetrzymywane są tam zwierzęta.

Kto może odwiedzić fermę

Tymczasem we wtorek rano pełnomocniczka Stowarzyszenia Otwarte Klatki Angelika Kimbort opublikowała na Twitterze krótkie nagranie, w którym relacjonuje jak nie została wpuszczona na fermy w Góreczkach.

"Mimo zaproszenia przez organy ścigania do kontroli, nie została wpuszczona! Jak widać, nie każdy tak jak Krzysztof Bosak może zobaczyć fermę od środka – mimo, że my współpracujemy z prokuraturą" – czytamy we wpisie.

Komentując informacje przedstawioną we wpisie Stowarzyszenia, dziennikarz Onetu Janusz Schwertner (autor materiału o hodowli w Góreczkach), uderzył w polityka Konfederacji.

"Cóż, Krzysztof Bosak musi w końcu zrozumieć różnicę między tym, jak na fermach traktowani są niezależni dziennikarze oraz obrońcy zwierząt, a jak podporządkowani hodowcom politycy" – napisał dziennikarz.

"Kto się z Panem nie zgadza, jest prowokatorem"

W odpowiedzi polityk Konfederacji zwrócił uwagę, że zaproszenie nie było kierowane do aktywistów, ale do dziennikarzy.

"Zaproszenie jest dla dziennikarzy (w tym dla Pana) i dla posłów, a nie dla prowokatorów i propagandystów zmierzających do zamknięcia hodowli. To zresztą chyba logiczne. Przed nimi trzeba się bronić" – tłumaczy Bosak.

„Dla Pana każdy, kto się z Panem nie zgadza, jest prowokatorem, propagandystą oraz lewakiem” – odpisał politykowi Schwertner.

„Przy okazji Pan wie najlepiej, jak się tworzy dziennikarstwo śledcze. Niestety – mimo całego idealizmu, który zapewne ma Pan w sobie - zachowuje się Pan już tak, jak każdy polityk” – dodał dziennikarz.

Projekt PiS ws. ochrony zwierząt

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – ogłosił w ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezentując projekt nowej ustawy dot. ochrony zwierząt.

Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk. Projekt w tej sprawie został w piątek złożony w Sejmie.

