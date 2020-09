RPD: W Polsce umierają dzieci, bo nie działa program operacji serca. MZ odpowiada: To nieprawda

Saryusz-Wolski o debacie w PE: Celem jest zmiana władzy w Polsce

To jest otwartym tekstem mówione, że jeżeli nastąpi zmiana władzy, to wszystko będzie ok – powiedział europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski, komentując ataki na Polskę podczas debaty w Parlamencie Europejskim.