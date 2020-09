"To nie jest już tylko kwestia honoru...". PO żąda niezwłocznej dymisji premiera

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził dziś, że decyzja premiera polecająca Poczcie Polskiej przygotowanie korespondencyjnych wyborów jest nieważna. Decyzja premiera z 16 kwietnia 2020 r. dotyczyła wyborów prezydenckich. W obliczu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa szef rządu polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przygotowania głosowania w formie korespondencyjnej. W związku z tym Poczta wystąpiła wówczas do władz samorządowych o przekazanie spisów wyborców, co było niezbędne do zorganizowania wyborów w tym trybie.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył wówczas decyzję premiera do WSA, gdyż jego zdaniem naruszała ona prawo.

Dzisiejszy wyrok skomentował podczas konferencji prasowej lider PO Borys Budka. – Dzisiaj okazuje się, że całkowitą odpowiedzialność za bezprawne działania Poczty Polskiej ponosi premier Mateusz Morawiecki – powiedział polityk, dodając iż jego ugrupowanie oczekuje niezwłocznej dymisji szefa rządu.

Budka przekonywał, że dymisja premiera nie jest już tylko kwestia honoru. – To jest kwestia osobistej, elementarnej przyzwoitości. Mateusz Morawiecki ponosi polityczną i prawną odpowiedzialność za bezprawne działania organów państwowych, które działały na jego zlecenie – wskazywał.

Lider PO zapowiedział, że jutro klub Koalicji Obywatelskiej złoży do prokuratury wniosek o zbadanie "bezprawnych działań" premiera Morawieckiego.

