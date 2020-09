Aleksandra Kwaśniewska nie wytrzymała. Tak odpowiedziała internautce, która wytknęła jej brak dzieci

Aleksandra Kwaśniewska od 8 lat jest żoną znanego muzyka Kuby Badacha. Niektórzy z użytkowników mediów społecznościowych wychodzą z założenia, że mają prawo zadawać znanym osobom intymne pytania, np. te o brak potomstwa. Jedna z takich właśnie osób postanowiła skomentować zdjęcie, jakie córka byłego prezydenta zamieściła na Instagramie. Jako, że zazwyczja publikuje fotografie swoich psów, a tym razem własne, Kwaśniewska opatrzyła je hasztagami: #zdjęciebezpsa #żebyścieniemyśleli #żejużnieumieminaczej.

"Tyle lat razem i bez dzidzi!!...." – skomentowała zdjęcie Kwaśniewskiej jedna z kobiet obserwujących jej profil. Na odpowiedź córki byłego prezydenta nie trzeba było długo czekać. "To jeszcze nic. Niektórzy do końca życia nie są w stanie wyhodować mózgu" – odparła Kwaśniewska.

O tym, jak dotkliwe są tego typu pytania dla bezdzietnych kobiet powiedziała w jednym z wywiadów Grażyna Torbicka. – Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi: czy to jest temat do publicznej dyskusji. To moja sprawa! – podkreślała.

