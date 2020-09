Spór o maseczki w szkole. Szczecinek: Dwójka uczniów od 2 września nie może wejść do szkoły

Od początku roku szkolnego jej dzieci nie są wpuszczane na teren szkoły, bo odmawiają założenia maseczki albo przyłbicy – opisuje Polskie Radio Koszalin.

Kobieta twierdzi, że dzieci spotykają się z szykanami: – Próbowali przyjść na lekcje, ale nie zostali wpuszczeni do szkoły. Panie woźne były agresywne. Mówiły, że będą mogli wejść do placówki, jeśli przyniosą zaświadczenie od lekarza i negatywny test na koronawirusa. Jeden z uczniów wypchnął go ze szkoły i powiedział, żeby się nie wygłupiali i założyli maseczki.

Według dyrektor placówki do agresji nie dochodziło. Zakaz wstępu do szkoły bez osłony ust i nosa tłumaczy wytycznymi, które obowiązują we wszystkich szkołach średnich na terenie powiatu: – Według naszych procedur, nikt nie może przebywać na korytarzach bez zasłoniętych ust i nosa. Kto wówczas poniesie odpowiedzialność, jeśli ktoś zakazi koronawirusem?

Zachodniopomorski wicekurator oświaty potwierdził, że w szkole są prowadzone czynności kontrolne. Wyniki kontroli powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu. Uczniom na bieżącomateriały edukacyjne są przekazywane na bieżąco za pośrednictwem internetu.

