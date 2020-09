Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędzi Beacie M. Grozi jej do 10 lat więzienia

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty M. – informuje Prokuratura Krajowa w komunikacie skierowanym do mediów.