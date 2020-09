"Serce krwawi, ale rozum się cieszy". Gawkowski o odejściu posłanki z klubu Lewicy

8 września posłanka Hanna Gill-Piątek poinformowała o swoim odejściu z klubu Lewicy i Wiosny Roberta Biedronia i dołączeniu do tworzącego się ruchu Szymona Hołowni. Decyzja polityk wywołała dużo komentarzy zarówno z lewej jak i z prawej strony sceny politycznej. Partyjni koledzy zarzucili Gill-Piątek zdradę wyborców i nielojalność. Z kolei politycy prawicowi zastanawiają się, kto następny zasili szeregi Polski 2050 Hołowni.

–To chyba przykre, że wiceszefowa sztabu Roberta Biedronia opuściła go dla Szymona Hołowni, opuściła klub Lewicy – pytał Gawkowskiego dziennikarz Radia ZET.

– Serce krwawi, ale rozum się cieszy, kiedy popatrzymy na to co się zdarzyło – skomentował polityk. – Cieszy się pan, że ma mnie posłów? – dopytywał Mazurek.

– Cieszę się, że stało się to teraz, bo jeżeli bym miał wybierać, kiedy lepiej żeby posłowie odchodzili i zmieniali barwy politycznej to lepiej na początku kadencji, niż na jej końcu – tłumaczył Gawkowski.

– A serce płacze dlatego, że posłanka, która startowała z listy Lewicy, dobrze żeby została z tą Lewicą, a nie zmieniała barwy polityczne. Więc ten medal ma dwie strony – dodał polityk.

Gawkowski zapewnił jednocześnie, że Lewica nie uzna teraz ruchu Hołowni za wroga. – Nie będziemy szukali wrogów na opozycji, ani nie będziemy mówić, że nie będziemy z nikim współpracowali, bo i w PO i w PSL mamy przyjaciół – tłumaczył szef klubu Lewica.

– Ruchy które powstają – Trzaskowskiego, Hołowni, nam nie przeszkadzają, ale pan Hołownia (…) podkreślał, że chce robić inną politykę, z dala od polityki sejmowej i partyjnej. A jeśli zaczyna się od podbierania innych posłów, to robi dokładnie to samo, co inni politycy – podkreślił polityk.

– Po co opowiadać takie banialuki (...) Hołowni to polityk jak każdy inny i ręce są tak samo czyste, jak każdego innego polityka – dodał Gawkowski.

