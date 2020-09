Ardanowski wydał oświadczenie. "Onet posługuje się manipulacją i kłamstwem"

Onet poinformował wczoraj, że Ardanowski napisał list do polityków PiS, w którym przestrzega przed wprowadzeniem kontrowersyjnej ustawy o ochronie zwierząt.

"Ubolewam, że mój głos w wewnętrznej dyskusji, rozesłany do niewielkiej grupy osób, został przez kogoś przekazany do portalu Onet.pl. Moim zdaniem jest to element zorganizowanych działań, mających destabilizować scenę polityczną i szkodzić Polsce. Moje uwagi, bez mojej wiedzy i intencji, zostały przekazane do jednego z najbardziej antypolskich, zagranicznych mediów w naszym kraju, zaangażowanego bezpośrednio i wprost w spór polityczny po stronie «totalnej opozycji», szkodzącego Polsce i działającego na rzecz obcych interesów" – czytamy w oświadczeniu ministra rolnictwa.

"Portal Onet.pl posługuje się manipulacją, kłamstwem i prowokacją, czego najlepszym przykładem jest wyemitowany niedawno, ponoć demaskatorski, reportaż o jednej z ferm zwierząt futerkowych. Film ten, o którego ocenę, minuta po minucie, poprosiłem naukowców, jest zbiorem manipulacji, «ustawek», fałszywych tez i komentarzy, mających udowodnić wrażliwym i nieuzbrojonym w specjalistyczną wiedzę widzom, że hodowla zwierząt jest działaniem złym i niemoralnym" – przekonuje Ardanowski.

"Wrogie Polsce media"

Według ministra "Onet i inne wrogie Polsce media od dłuższego czasu próbują głosić tezę" o jego rzekomym konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim. "Tę tezę wrogie PiS media sugerują w wielu materiałach. Chcę temu zdecydowanie zaprzeczyć. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od prawie dwudziestu lat. Świadoma decyzja o wstąpieniu i działalności w partii, stworzonej przez braci Kaczyńskich, podyktowana była i jest przekonaniem, że ta formacja najlepiej służy interesom Polski. Jednocześnie wartości patriotyczne, ale także pragmatyczne umiejętności obrony polskich interesów są mi bliskie przez całe życie" – podkreśla Ardanowski.

Minister wspomina pracę z prezydentem Lechem Kaczyński i zaznacza, że z takim samym przekonaniem wspiera obecnie lidera PiS. "Wiem, że Pan Prezes Jarosław Kaczyński, jako człowiek otwarty, wizjoner szeroko rozumiejący strategiczne cele Polski w najwyższym stopniu akceptuje wymianę zdań i poglądów, konieczną do wypracowania najlepszych rozwiązań" – pisze.

"Ubolewam, co podkreślam jeszcze raz, że zagraniczne, wrogie Polsce media są angażowane przez polityków opozycji w wewnętrzną wymianę zdań w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusja jest przecież naturalnym elementem demokracji i prowadzi ku wypracowywaniu rozwiązań w duchu odpowiedzialności za naród i państwo" – czytamy w oświadczeniu Ardanowskiego.

