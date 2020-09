"Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce". Sobolewski: Czy to jest pogląd wszystkich posłów Konfederacji?

Janusz Korwin-Mikke odniósł się na Twitterze do wyroku sądu ws. gwałtu na 14-latce. Przypomnijmy, że wrocławski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie 26-letniego mężczyzny, który uprawiał seks z 14-latką. Sąd uznał, że gwałtu nie było, bo dziewczyna nie krzyczała. Mężczyzna, który jest dalekim krewnym nastolatki, został skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu.

Komentując sprawę oraz wpisy w mediach społecznościowych na temat wyroku wrocławskiego sąd, polityk Konfederacji napisał m.in. że skoro dziewczyna nie krzyczy "to widać tego chce". CZYTAJ WIĘCEJ

"Czy to poogląda wszystkich posłów Konfederacji?"

"Jeśli kiedyś istniały jakiekolwiek granice dla tego chama to właśnie zostały przekroczone, czy to jest pogląd wszystkich posłów Konfederacji – to jest oficjalne stanowisko w kwestii szacunku dla kobiet, które zostały okrutnie skrzywdzone?" – skomentował wpis Korwin-Mikkego polityk PiS Krzysztof Sobolewski.

"Konfederacja nie przejmuje się specjalnie cierpieniem zwierząt, czemu daje mocny wyraz od kilku dni atakując Otwarte Klatki. Dziś - po wypowiedzi Korwin-Mikkego - wiemy, że nie przejmuje się także cierpieniem zgwałconej nastolatki. Naprawdę, gratuluję wrażliwości" – napisał natomiast dziennikarz Onetu Janusz Schwertner.

Krytycznie do wypowiedzi partyjnego kolegi odniósł się Robert Winnicki, który napisał: "Fundamentalnie się z panem nie zgadzam i uważam tę opinię za bardzo szkodliwą Panie Januszu".

Czytaj także:

Gwałtu nie było, bo 14-latka nie krzyczała. Skandaliczny wyrok sądu