"Pomoc przyszła zbyt późno". Emocjonalne wyznanie ukochanej Gienka Loski

Muzyk ponad dwa lata temu zapadł w śpiączkę, po tym jak doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Stało się to na Białorusi, gdzie pojechał, aby odwiedzić swoją mamę. Przeszedł tam operację ratującą życie, po której długo przebywał w śpiączce. Stan jego zdrowia był na tyle poważny, że uniemożliwiał przetransportowanie go z powrotem do Polski.

Ukochana muzyka, Agnieszka Stawicka, która jeździła na Białoruś aby pomóc w opiece, opowiedziała w "Dzień dobry TVN" o tym, co było najtrudniejsze. – Pomoc lekarska przyszła zbyt późno, ale uraz głowy był tak rozległy, że w zasadzie nie dało się odbarczyć głowy w stu procentach. Giena bardzo dzielnie walczył, natomiast musimy pamiętać, ze właściwie od 1999 roku zmagał się z bardzo poważną chorobą neurologiczną, która postępowała – powiedziała partnerka muzyka.

Wspomniała, że Gienek Loska wymagał 24-godzinnej opieki, dlatego kiedy tylko mogła jeździła na Białoruś, aby pomóc mamie muzyka w opiece nad synem: – Trzeba było tak robić, ponieważ Giena wymagał 24-godzinnej opieki i pełnej pielęgnacji, a to jest ponad siły jednego człowieka.

Nauczyła się rozmawiać z Gienkiem przez telefon, chociaż ten jedyniesłuchał. – Mówi się przez pół godziny i się opowiada o wszystkim. Taka właśnie była moja rola, żeby miał kontakt z nami i ze światem. Giena miał wszystko. Miał muzykę swoją ulubioną, audiobooki, żeby cały czas mieć wokół siebie dobrą atmosferę – powiedziała Stawicka.

Wspomniała też o tym jak wyglądały ostatnie chwile życia Gienka: – Właściwie do samego końca porozumiewał się tylko oczami. Odszedł po cichutku.

Kim był Gienek Loska?

Gienek Loska przez wiele lat był wokalistą legendarnej w kręgach blues-rockowych formacji Seven B, mającej na swoim koncie trzy płyty ("Rocktales", "Make up Your Mind" i "Acoustic"). Z zespołem Gienek Loska Band, którego był liderem, muzyk nagrał dwie płyty: "Hazardzistę" (2011 r.) i "Dom" (2013 r.).

Był laureatem "Szansy na sukces", programu "Mam talent", a także finalistą plebiscytu "Super Jedynki 2012" w kategorii "Super zespół". W 2011 r. wygrał pierwszą polską edycję programu "X Factor". Gienek Loska był też wielokrotnie nagradzany w corocznych plebiscytach organizowanych przez prestiżowe polskie pismo branżowe „Twój Blues” w kategorii wokalista roku.

