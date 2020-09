Kiedy szczepionka przeciwko COVID-19? Wiceminister odpowiada

– Jeśli pojawi się szczepionka to ten łańcuch powinniśmy przerwać i tej epidemii nie będzie. Tylko szczepionka może nam to zagwarantować. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie przyszłego roku to wszytko będzie opanowane" - powiedział w czwartek Kraska na antenie Polskiego Radia 24.

Wyraził też nadzieję, że szczepionka przeciw koronawirusowi dostępna będzie do końca tego roku, bo prace nad nią są zaawansowane.

– Produkowanie szczepionki to nie proces czysto fabryczny, tam są przeprowadzane pewne fazy, gdzie trzeba tę szczepionkę sprawdzić. Oprócz tego, że jest ona skuteczna, to musi być szczepionką bezpieczną dla osób, które będą ją otrzymywały – zaznaczył.

– Z zapewnień firm, które będą tę szczepionkę produkowały, głównie w Europie, mamy informacje, że na przełomie roku ta szczepionka powinna się już pojawić. Prace są bardzo zaawansowane – dodał.

