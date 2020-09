"To nie jest żaden bunt". Karczewski optymistycznie: Wszyscy zagłosujemy "za"

Zapraszamy na Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki, który odbędzie się online się w dniach 18-19 września 2020 roku. Jeden z paneli poprowadzi publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.