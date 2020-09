Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Premier Morawiecki w Wilnie

W Pałacu Książąt w Wilnie trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe poświęcone są m.in. współpracy w regionie, kwestiom związanych z bezpieczeństwem oraz relacjom transatlantyckim. Rozmowa dotyczy także współpracy na forum UE, w tym polityki klimatycznej, w kontekście przygotowań do październikowej Rady Europejskiej w sprawie klimatu. Celem spotkania jest także koordynacja działań Polski i Litwy w sprawie Białorusi.

– Te konsultacje odbywają sie w bardzo dobrej atmosferze i dotyczą wielu dziedzin życia. Mamy okres dobrego partnerstwa, który chcemy utrzymać, ponieważ poprzez nasze wspólne działania lepiej realizujemy nasze interesy w Unii Europejskiej – powiedział w Wilnie premier Morawiecki. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że ostatnie miesiące były czasem wyzwań. Pogratulował w tym miejscu władzom Litwy za skuteczną walkę z koronawirusem. – Na niektórych rozwiązaniach wzorowaliśmy się również my - dowodem ich skuteczności są statystyki i porównania sytuacji epidemicznej w innych krajach – wskazał.



– Ta współpraca między nami jest ważna, ponieważ otwiera nowe perspektywy gospodarcze. Podczas rządów premiera Sauliusa Skvernelisa doszło do przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych. Dziękuje Litwie za konstruktywną współpracę – mówił dalej premier.

Morawiecki podkreślił, że obecny czas jest wyjątkowy także na wydarzenia na Białorusi. – Reakcja Litwy i Polski była tu natychmiastowa. Chcemy wspierać Białoruś w walce o suwerenne państwo i chcemy, by jej sytuacja zmieniała się na lepsze – zapewniał.





– Współpraca Polski i Litwy prowadzi do lepszych perspektyw dla naszych obywateli. Dziękuje też za deklarację przystąpienia do Inicjatywy Trójmorza. To ma wymiar strategiczny. (...) Zależy mi żebyśmy poruszali podczas tych konsultacji tematy dotyczące spraw bieżących, ale również perspektywy wychodzenia z kryzysu po pandemii. Jestem przekonany, że wykorzystamy tę szansę we właściwy sposób dla dobra Polski i Litwy oraz naszych obywateli – oświadczył premier.



