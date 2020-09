Lewica podała swoją rekomendację na RPO. Śmiszek: Stanie się dużo dobrego

"Z wielką radością klub Lewica rekomenduje Panią mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich" – poinformował na Twitterze Krzysztof Śmiszek.

""Co by się stało, gdybyśmy wyszli z budynku i zrobili coś razem? Pokażmy, że da się coś zrobić inaczej" mówi kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stanie się i to dużo dobrego. Wierzę, że niedługo będziemy mogli to zrobić" – dodał w kolejnym wpisie poseł.

W sierpniu, po upłynięciu terminu składania wniosków, Centrum Informacyjne Sejmu przekazało, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest jedynym kandydatem, jaki został zgłoszony na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich skończyła się we wrześniu. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz otrzymała poparcie ponad 350 organizacji pozarządowych. Od 5 lat odpowiada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich za strategiczne postępowania sądowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi uzyskać akceptację Sejmu i Senatu.

