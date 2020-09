"Co będzie kolejne? Delegalizacja schabowego?". Emocjonalne wystąpienie Kosiniaka-Kamysza

W Sejmie trwa II czytania nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości ws. ochrony zwierząt.

– Gdy prezes Kaczyński na Tik Toku ogłaszał likwidację polskiego rolnictwa, mówił że to będzie ustawa, która zmierzy przyzwoitość i pokaże dobroć. Ten akt nie jest aktem przyzwoitości – mówił w trakcie debaty sejmowej lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wasza ustawa jest aktem oskarżenia wobec polskiej wsi i polskiego rolnika, że nie potrafi zajmować się swoją zwierzyną, nie dba o tę zwierzynę i nie potrafi z nią żyć i ją hodować. To wasz akt oskarżenia wobec polskiej wsi i nie ma na to zgody. Nie może być zgody na upokarzanie naszej historii, tradycji i kultury – podkreślił polityk.

– Na tłiterku piszecie #MuremZaArdanem, to „Ardan” sam pokazał głosując wczoraj za likwidacją polskiego rolnictwa. Jeszcze pojedziecie za 3 lata na polską wieś. Robicie rolnikom test z pamięci? To się zdziwicie – mówił dalej Kosiniak-Kamysz, zwracając się do polityków PiS-u.

– Co będzie kolejne? Teraz zlikwidować tę cześć polskiego rolnictwa. A co za chwile? Zakaz mleka w szkołach? Delegalizacja schabowego? – dodał zdenerwowany polityk.

