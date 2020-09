Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w czwartek, że ze względu na postawę koalicjantów PiS zawiesza negocjacje prowadzone w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zapowiedział też możliwość samodzielnego startu w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. W Polsat News Piotr Müller, odnosił się do wczorajszych wydarzeń w Sejmie.

– Obserwatorzy życia politycznego wczorajszy dzień ocenią, jako pewnego rodzaju zmianę, która raczej nie jest dobra, jeśli chodzi o stabilność Zjednoczonej Prawicy. Mówię to z przykrością, bo dla PiS był to projekt kluczowy, a nasi koalicjanci zachowali się w sposób nieprzystający do zasad, które panowały dotychczas w Zjednoczonej Prawicy – stwierdził rzecznik rządu.

Jak zaznaczył Müller "każdy scenariusz jest brany pod uwagę", również ten zakładający rząd mniejszościowy. – W historii takie sytuacje miały już miejsce, był rząd Jerzego Buzka czy Marka Belki. Można w tym czasie rządzić i przegłosowywać poszczególne ustawy – podkreślił rzecznik.

– Nasi koalicjanci zachowali się w sposób taki, który stawia obóz Zjednoczonej Prawicy w sytuacji być może konieczności realizacji rządu mniejszościowego – zaznaczył, dodając, że deklaracje polityków Porozumienia i Solidarnej Polski świadczą o tym, że nawet sytuacji rządu mniejszościowego, utrzymają poparcie dla reform PiS.

