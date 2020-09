W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Przeciw głosowało 38 posłów z klubu PiS, w tym cała Solidarna Polska.

Rafał Ziemkiewicz skrytykował nowelę na antenie TV Republika. – Ustawa nieskonsultowana z ekspertami, napisana na kolanie przez młodzieżówkę została uchwalona, nie patrząc na konsekwencje – ocenił.

Zdaniem publicysty "Do Rzeczy" "Piątka dla zwierząt" przyniesie szkody polskiemu rolnictwu. – Polska wieś zaznała takiej niewdzięczności, jakiej nie mogę sobie przypomnieć, by miała miejsce w ciągu poprzednich lat – powiedział. Dodał, że wierzy w weto prezydenta, który "wie, co obiecywał rolnikom".

– Czuję się jak w czasie, gdy głosowałem na Wałęsę. Tak samo się czuję po uchwaleniu tej ustawy. Wydawać się mogło, że będzie chronić polskie interesy, a dzieje się inaczej – powiedział Ziemkiewicz.

Według niego szkód politycznych nie da się już naprawić. – Ludzie biorą kredyty na działalność i dowiadują się, że tracą swój interes z dnia na dzień. Tego nie można wybaczyć – dodał.

