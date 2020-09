Onet: CBA i ABW weszły do domu sędzi Beaty Morawiec

Beata Morawiec jest prezesem stowarzyszenia sędziowskiego "Themis". We wtorek wniosek o pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Śledczy chcą postawić jej zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono, że Morawiec przyjęła wynagrodzenie za pracę na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, której nie wykonała i nie miała wykonać. "Datowana na 11 lutego 2013 roku umowa na przygotowanie opracowania «Windykacja należności sądowych w aspekcie wydziału karnego» miała charakter fikcyjny. Służyła ukryciu wyprowadzenia środków Skarbu Państwa" – cytuje komunikat PK Onet.

Beata Morawiec to była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Ma proces z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, którego pozwała za, jak argumentowała, próbę zdyskredytowania jej osoby poprzez komunikat resortu. Sędzia zażądała od Ziobry przeprosin, a sąd przyznał jej rację. Wkrótce odbędzie się apelacja w tej sprawie.

