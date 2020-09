Ważna informacja ws. bezpłatnych szczepionek

Szef resortu zdrowia na antenie TVN24 powiedział, że niezależnie, co się dzieje w bieżącej polityce, on, jako minister zdrowia ma bardzo wyraźnie zdefiniowane zadania, którymi ma się zająć. Polityk wymienił pandemię, odbudowę zdrowia Polaków i reformy systemowe.

Powiedział, że do końca grudnia mamy zabezpieczone 1,850 mln szczepionek na grypę. – To jest zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym – zauważył. Podkreślił, że to są zakontraktowane szczepionki i jest ustalony harmonogram ich dostarczania do grudnia.

Niedzielski zwrócił uwagę, że "w zeszłym roku zaszczepiło się 1,5 mln ludzi, a mieliśmy 1,6 mln szczepionek, ale niestety 100 tys. trzeba było zutylizować. Rynek farmaceutyczny działa w ten sposób, że dostawy szczepionek są planowane na bazie roku poprzedniego i nie jest to proces, który dzieje się z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień".

Minister zdrowia poinformował, że w porozumieniu z Agencją Rezerw Materiałowych udało się przeprowadzić bardzo szybkie postępowanie i można liczyć na kolejne dostawy. – Są one powyżej 0,5 mln – powiedział Niedzielski

Podkreślił, że osoby starsze powyżej 75. roku życia i pracownicy medyczni mają szczepionki refundowane. Jak tłumaczył, osoby te mogą dostać szczepionki w aptece na receptę, która jest w pełni refundowana, lub dokonać takiego szczepienia przez przychodnie.

