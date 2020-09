Warszawa: Atak na Viki Gabor i jej ojca. Pijani mężczyźni chcieli ich okraść

Media donoszą, że ofiary ataku to 13-letnia wokalistka Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji dla dzieci oraz jej ojciec. Viki razem ze swoim ojcem Dariuszem i matką Eweliną wybrali się do jednego ze sklepów przy ul. Konstruktorskiej. Do sklepu wszedł tylko ojciec. Dziewczyna wraz z matką zostały przed budynkiem. Wtedy grupka mężczyzn, wśród których był 17-letni Kamil T. oraz 18-letni Dominik P.

Mężczyźni mieli używać wulgaryzmów wobec Gabor i kazali jej "oddać pieniądze". Kiedy ojciec piosenkarki wyszedł ze sklepu, zwrócił uwagę agresorom. Wtedy ci rzucili się na 49-latka, powalili go na ziemię i zaczęli kopać. Ochroniarz wezwał policję, jednak Kamil T., oraz Dominik P. zdążyli uciec.

Kiedy funkcjonariusze policji zjawili się na miejscu, przeprowadzili wstępny wywiad. Ojciecj Viki Gabor nie wymagał hospitalizacji. Po kilku minutach policjanci zatrzymali 17-latka oraz jego o rok starszego wspólnika. Obaj byli pod wpływem alkoholu.

Napastnicy trafili do aresztu. Obaj usłyszeli zarzut usiłowania rozboju, za co grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz jego rodziny.

