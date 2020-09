"Będą dymisje, to jest chyba oczywiste". Brudziński o rozpadzie Zjednoczonej Prawicy

Prof. Flis: Jesteśmy świadkami końca spokoju w polityce

- Nie sądzę, aby doszło do przyspieszonych wyborów. Jednak możliwe, że jesteśmy świadkami końca spokoju w polityce. To pierwszy moment od 13 lat, kiedy dochodzi do rozłamu w rządzie. Przywykliśmy do, że rządy trwają. Dawno nie było...