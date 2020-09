Kraków: Grupa nauczycieli napisała list w obronie LGBT+. Kurator oświaty chce wyjaśnień

"Atakowane osoby LGBT+ nie są dla nas anonimowe. Spotykamy je w naszej codziennej pracy, jesteśmy ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, niekiedy powiernikami. Wiemy, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu" – napisali. "Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, naszą pomoc, nasze zrozumienie. Nie pozostaniemy obojętni wobec prześladowań i przemocy, na którą jesteście wystawiani. Nigdy nie będzie na nie naszej zgody. Nigdy nie zostawimy was samych" – piszą nauczycielie, zwracając się do ruchu LGBT+.

Wystosowali też apel do nauczycieli, publicystów, wykładowców akademickich, artystów, polityków i osób duchownych "o aktywne i wytrwałe promowanie postaw szacunku i otwartości" – informuje TVN24.

Do inicjatywy nauczycieli odniosła się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. "(...) Małopolski Kurator Oświaty wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacjami o jakich informuje autor Listu. Zarówno autor jak i podpisani 43 nauczycieli informują społeczeństwo, że znają przypadki szykanowania uczniów, którzy definiują swoją przynależność do środowiska LGBT. Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską" – czytamy w oświadczeniu.

