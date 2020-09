"Tylu zacnych ludzi dało się ogłupić...". Ziemkiewicz: To boli najbardziej

W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Przeciw głosowało 38 posłów z klubu PiS, w tym cała Solidarna Polska. Nowelę wielokrotnie krytykował Rafał Ziemkiewicz, oceniając że zawarte w niej przepisy są "zupełnie nieprzemyślane".

Dziś publicysta tygodnika "Do Rzeczy" po raz kolejny zabrał głos w tej sprawie. We wpisie zamieszczonym na Twitterze przyznał, iż najbardziej boli go to, że "tylu zacnych ludzi dało się ogłupić lewicy".

"'Dręczenie zwierząt na fermach' to taka sama 'trzecia prawda tischnerowska' jak 'strefy wolne od LGBT' i codzienne pobicia homoseksualistów (też są zdjęcia)" – ocenił. Ziemkiewicz dodał, że PiS nie tylko niszczy w ten sposób rolnictwo, ale też spełnia marzenie Gramsciego: "prawica" będzie wygrywać wybory, ale rządzić – lewica. "A że nasza lewica ma swą centralę i lojalność gdzie indziej, oznacza to wpychanie Polski ponownie w kolonialną zależność" – dodał.

Publicysta zakończył swój wpis stwierdzeniem, iż czułby się norwidowskim "milczącym faryzeuszem" nie walcząc z tym jak się da.

