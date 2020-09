"Konsekwencje są niestety oczywiste". Lichocka o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy

Mam wrażenie, że nasi dotychczasowi koalicjanci nie do końca doceniają to, co się zdarzyło – stwierdziła Joanna Lichocka z PiS.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka pytana była na antenie Polskiego Radia 24 o kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreśliła, "nie ma kryzysu w koalicji rządzącej". – Koalicja Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie istnieje – dodała. – Konsekwencje są niestety oczywiste, również jeśli chodzi o stanowiska w rządzie – powiedziała. Lichocka przyznała, iż odnosi wrażenie, że dotychczasowi koalicjanci PiS "nie do końca doceniają to, co się zdarzyło". – Solidarna Polska i Porozumienie traktują nasze zapowiedzi jako strategię negocjacyjną. Tak nie jest – oświadczyła. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Przeciw głosowało 38 posłów z klubu PiS, w tym cała Solidarna Polska. Ustawa wywołała kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Terlecki, Marek Suski i Joachim Brudziński oświadczyli, że koalicja już nie istnieje. W prawach członka PiS zawieszono 15 działaczy partii. Kolejne decyzje władze Prawa i Sprawiedliwości mają podjąć w przyszłym tygodniu. Zawieszono także rozmowy o rekonstrukcji rządu oraz nowej umowie koalicyjnej.

