"Mulan" bez "wepchanych na siłę murzynów i lgbt". Przeprosiny za polubienie wpisu

W ostatnich dniach na fanpage’u Disney Polska zamieszczono kilka wpisów promujących film „Mulan”, który trafił niedawno do kin na całym świecie. Pod jednym z takich postów pojawił się komentarz, który rozpętał burzę. Internautka zadowolona z filmu „Mulan” doceniła, że nie było tam „wepchanych na siłę murzynów i lgbt”. Wpis został polubiony przez oficjalny funpage Disneya, który zamieścił pod nim ikonę serduszka, co wzbudziło niezadowolenie innych fanów wytwórni. Pojawiły się zarzuty ksenofobii i sygnały, że nie sprzyja to wizerunkowi firmy.

Obsługująca fanpage agencja WebTalk przeprosiła za błąd jednego ze swoich pracowników i zapowiedziała wpłatę 50 tys. zł na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.

"Komentarz, który został opublikowany jako nasza odpowiedź na opinię jednej z użytkowniczek zawierającą treści, które The Walt Disney Company uznaje za niedopuszczalne, nie powinien był się pojawić i jest wynikiem błędu ludzkiego pracownika agencji WebTalk, która odpowiada za prowadzenie profilu Disney Polska" – poinformowała firma.

"Chcielibyśmy przeprosić fanów profilu Disney Polska oraz wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte tą sytuacją. Rozumiemy skalę błędu, który popełniliśmy. Jako agencja zobowiązujemy się przekazać 50 000,- złotych na rzecz Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii" – przekazano.

Czytaj także:

KE promuje LGBT. "To niebywałe i musimy bić na alarm"Czytaj także:

Bosaka zapytano, co by zrobił, gdyby jego dziecko było LGBT