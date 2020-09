Poseł PO chce zmian w Sejmie i Senacie. "Zmniejszyć o połowę"

W poniedziałek po godz. 16.00 rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że zakończyła się narada kierownictwa partii w centrali przy ul. Nowogrodzkiej. "Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie" – napisała.

Władze Prawa i Sprawiedliwości miały dziś zdecydować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Kryzys w koalicji wybuchł w piątek po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Za kulisami mówiło się o możliwej dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wariancie rządu mniejszościowego.

Tymczasem poseł PO Bogusław Sonik zamieścił na swoim profilu na Twitterze zaskakujący wpis. Jak wyjaśnił, kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy wywołał u niego refleksję na temat władzy ustawodawczej i kształtu parlamentu.

"Przesilenie polityczne to dobra okazja do refleksji. Zmniejszyć Sejm o połowę posłów, tak samo Senat. To dobry początek, potem wprowadzić zasadę, że tylko dwie kadencje można sprawować mandat posła, senatora, e-posła, radnego" – napisał Sonik.

W Sejmie zasiada 460 posłów, a w Senacie 100 senatorów. Kadencja parlamentu trwa 4 lata. Z kolei liczba radnych jest uzależniona od ilości mieszkańców w danej gminie. Kadencja rady gminy trwa 5 lat.