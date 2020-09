Rzecznik rządu o koalicji bez Ziobry: To też jest brane pod uwagę

Müller dopytywany o ewentualnego następcę Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości nie chciał dać jednoznacznej odpowiedzi.

– Jeśli podejmiemy ostatecznie decyzję, że się rozstajemy, to wtedy będzie kandydat. Jest kilka nazwisk, które by się nadawały. Myślę, że część nazwisk podawanych przez media, by się sprawdziło – stwierdził. Media spekulują, że Ziobrę mógłby zastąpić Przemysław Czarnek lub Małgorzata Wasserman.

Podczas rozmowy padło nazwisko kolejnego ministra, o którym spekuluje się, że może stracić stanowisko. To minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Naturalną konsekwencją braku dyscypliny są też decyzje o wycofaniu rekomendacji. To bardzo prawdopodobne, że taka będzie konsekwencja, ale decyzja nie została podjęta - powiedział rzecznik rządu.

– To nie jest informacja, która została pozytywnie przyjęta. To był dla nas ważny projekt. Było oczekiwanie dyscypliny i jasna zapowiedź konsekwencji braku poparcia. Bez wątpienia premier ocenia ją jednoznacznie negatywnie – dodał.

Müller powiedział także, że choć ostatnie dni nie wpłynęły pozytywnie na jakość współpracy miedzy koalicjantami, to jednak środowisko PiS nie traci nadziei na porozumienie.

– Ostatnie dni, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, nie napawały nas optymizmem, jeśli chodzi o możliwość kontynuowania współpracy, ale może będzie inaczej – powiedział rzecznik rządu.

