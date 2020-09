Wirtualnemedia.pl: Ziemkiewicz zniknął z TVP Info

W rozmowie z serwisem Rafał Ziemkiewicz poinformował o szczegółach sprawy. Jak przyznał, publicznie bardzo krytycznie ocenił projekt i sposób jego procedowania. – Użyłem publicznie sformułowania o szaleństwie Jarosława Kaczyńskiego – przypomniał. Publicysta powiedział, że w czasie tym zadzwonił do niego wydawca prowadzonego przez niego programu. Zapytał, czy w ten sam sposób zamierza wypowiadać się na antenie. – Zapewniłem go, że oczywiście tak, powiem to samo na wizji – zdradził Ziemkiewicz.

Na czym stanęło? Publicysta powiedział, że zawarł z wydawcą "dżentelmeńską umowę", że nie będzie wpisywał go do grafiku do czasu aż wyjaśni się ostatecznie sprawa z ustawą.

– Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, że będę siedział tam i „jajcował” sobie na wizji po raz setny z nieczystości w Wiśle w sytuacji, gdy nie będą mógł powiedzieć co myślę o tak ważnej sprawie. Nie wiem zatem, czy jeszcze w ogóle się tam pojawię – skwitował.

Jak zaznacza serwis Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska nie skomentowała zniknięcia Ziemkiewicza z wizji.

