Trzaskowski składa zawiadomienie do prokuratury ws. sprzedaży działki

Według stowarzyszenia Miasto Jest Nasze (MJN) władze stolicy, bez niezbędnej zgody konserwatora, sprzedały deweloperom ogromną działkę (ponad 2 hektary) – zabytkowy teren parkowy na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych przy ul. Stanisława Augusta. Do zawarcia transakcji doszło 21 października 2016 roku.

MJN wystosowało do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego petycję w tej sprawie. "W związku z nielegalnością sprzedaży, wzywamy Pana do podjęcia zdecydowanych działań celem cofnięcia skutków sprzedaży i powrotu zabytkowego terenu parkowego we władanie miasta. Oczekujemy również wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec urzędników odpowiedzialnych za niezgodną z prawem transakcję" – napisano.

Trzaskowski poinformował w poniedziałek, że składa zawiadomienie do prokuratury "w trybie interesu społecznego i przekazaniu dokumentów, w tym wszystkich opinii prawnych dot. sprzedaży działki na Kamionku z 2016 r. Z prośbą o zbadanie sprawy i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości" – przekazał na Twitterze prezydent stolicy.